Con la llegada del coronavirus y la serie de restricciones de salir y mantener contacto con las demás personas es una situación que debe ser explicada claramente a los niños para que estos entiendan el contexto y no entren en desesperación por deber quedarse en casa.

La primera recomendación del psicólogo Osvaldo González es no esconder la realidad, hablar claramente y hacerlo con un lenguaje acorde a la edad del niño o niña y para ello se debe utilizar ejemplos de por qué no se puede por ejemplo saludar con besos, abrazos, la forma de contagio, qué pasa con el enfermo y qué hacer para protegernos.

“Se tiene el mito de que los niños no entienden o no van a entender una situación como esta y no es así. Siempre entienden y la cuestión es adaptar nuestro lenguaje al de ellos, hablar de la enfermedad y darles ejemplo de cuando alguien se enfermó en la casa, los síntomas, qué medidas de protección tomar, el contagio y lo que puede pasar si hay contacto con otras personas, es importante que entiendan lo que pasa”, agregó.

Muchas veces los adultos optan por no contar ciertos temas a modo de protección pero no es el efecto real en los niños, aclaró González. “Por ejemplo si muere un ser querido se le dice ‘se fue al cielo’ y eso para un niño es literal, piensa que en verdad se fue al cielo, no que ya no volverá a verlo porque murió y entonces en algún momento intentará completar la historia porque ellos funcionan con un pensamiento mágico y entones esperará que vuelva esa persona a quien extraña”, ejemplificó.

Entonces, lo mismo ocurre si un ser querido entra en cuarentena y lo mejor es decirles que está enfermo, que está aislado por precaución y explicarles por qué no se puede entrar en contacto mientras se recupere.

“No es bueno decirles que se fue de viaje o cuestiones similares. Esta no es manera de protegerlos, si no se le dice la verdad van a interpretar como pueden y en consecuencia podrán hacer cosas positivas o negativas en relación a la información que reciben y no olvidar que hay que hablarles con paciencia porque como son niños preguntarán mil veces lo mismo”, señaló.Durante la cuarentena es saludable tener horarios, sabemos que no es costumbre muy arraigada el tener un horario de levantarse, de desayunar, de comer, de ver la tele, de jugar, dibujar.

“Sería bueno establecer y tener una rutina y un plan de acción en la casa para no estar ociosos todo el día porque es cuando se piensa mucho y no precisamente en cosas positivas y sobre todo los chicos que se pueden aburrir sin entender qué pasa”, explicó.

Qué actividades compartir con los niños

Con los niños pequeños se puede plantear dibujar pero no darle una hoja y decirle que dibuje sino con una temática por ejemplo animales, flore, casa, familia con una consigna específica y orientarlos, acompañarlos porque si le dejan hacerlo solo se aburre.

También sentarse a leer un cuento juntos y si no se tiene el libro físico en casa, buscarlo en internet donde hay muchas opciones.

Para los más grandes, se puede mirar los cuadernos, libros de la escuela hacer un repaso del abecedario o lo que ya desarrollaron en clase como Matemática, siempre actividades de acuerdo a su edad y las actividades que tienen habitualmente.

En cuanto a los juegos, que sea un momento de compartir no darles el juguete sino aprovechar para tener tiempo de calidad y sentarse a jugar con los chicos “como un niño más”, ya que esto ayuda a crear lazos afectivos con los hijos.

“No solo darles el juguete y que jueguen ellos y no olvidar preguntarles cómo se sienten por no poder salir a jugar con los primos, visitar a los abuelos y no cansarse de explicarles lo que está pasando”, indicó González.

También se puede buscar películas cortas, documentales que instruyan para ver con los niños, y verificar que tenga un contenido académico, hay opciones válidas donde aprenden letras, colores y son divertidos, en el caso de los más pequeños.

Todo esto por un rato, no entregarles la tablet y dejarlos por mucho tiempo. “No obsesionarse con buscar qué hacer, no es que las 24 horas deben estar haciendo algo, debe ser dosificada la actividad”, puntualizó el profesional.