En la tarde de este lunes se registró un múltiple accidente de tránsito sobre Fernando de la Mora casi De La Victoria, frente a la Comisaría 15 de Asunción.

Según los testigos, un tractocamión perdió el control e impactó contra 8 vehículos que esperaban que el semáforo dé verde para avanzar. “Fue de película, un ruido tremendo y agarró todo a su paso. Gracias a Dios nadie salió mal herido. Yo le ayudé a una señora y a otro conductor a salir de los vehículos. Quedé muy asustado”, sostuvo uno de los presentes al canal C9N.

El conductor Albino Florencio Duarte, quien transportaba 30 mil kilos de balanceado, afirmó que el rodado de gran porte sufrió fallas mecánicas y ya no le respondió el freno. "Cuando vi que el semáforo estaba en rojo intenté frenar pero ya no pude más. Atropellé primero el colectivo, me agarré de ese porque pensé que iba a detenerme la marcha, pero me tiró hacia otro vehículo", agregó.

Los vehículos quedaron completamente destrozados, entre ellos también un ómnibus. Mientras que cuatro personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas al centro asistencial para ser atendidas.

En estos momentos se procede al bloqueo en la Avda. Fernando de la Mora, en su intersección con Sanapaná. Los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción se encuentran reorientando el tránsito vehicular en la zona.