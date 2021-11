El Hospital Nacional de Itauguá implementa un nuevo sistema de control de vacunados y no vacunados contra el Covid-19, con el objetivo de instar a los no que no recibieron aún la dosis a inocularse contra el virus para evitar el aumento de casos.

“Establecimos un sistema de control para que la gente siga utilizando el protocolo de ingreso a cualquier lugar que se relajó bastante, dentro de eso ver cuántas de ellas están vacunadas y ofrecer las dosis”, expresó a radio Ñanduti el Dr. César Zorrilla, jefe de consultas externas de Pediatría del referido centro asistencial.

En ese contexto, explicó que hubo una confusión el día de ayer, ya que en un momento se creyó que los no inmunizados no serían atendidos o no podrían ingresar al hospital.

“No es que le vamos a dejar afuera, eso no es cierto. Hubo un malentendido en la entrada con relación a eso, muchos creyeron que sin la tarjeta no ingresarían y no fue así, todos los que estuvieron presentes fueron atendidos”, afirmó.

El doctor resaltó que incluso colocaron el vacunatorio en la entrada del recinto hospitalario, y en estos días lograron inmunizar a más de 400 personas.

Finalmente, señaló que hoy el control se realizó sin mayores inconvenientes, además de hacer la captación y ofrecer las vacunas contra el Covid-19, que hasta el momento demostraron efectividad en contra de las formas graves de la enfermedad.