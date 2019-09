La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que autoriza la importación de residuos sólidos no peligrosos con el objetivo de ayudar a las industrias y generar empleos.

La legislación actual prohíbe la importación de cualquier tipo de residuos, salvo excepciones hechas por ley. La senadora Desirée Masi (PDP) denunció que el MADES ya venía realizando estas prácticas, infringiendo la ley. “El MADES con instrumentos administrativos estaba haciendo esto. No estoy en contra de las industrias, aclaro. Yo estoy en contra de que el MADES, y antes la SEAM, crean que están por encima del Parlamento. La ley se cumple o no se cumple, no puede ser que para algunos el estado de derecho exista sólo cuando les conviene”, expresó en la sesión del día de ayer.

“Si es que se está importando basura, yo voy a exigir un pedido de informe, porque significa una falta grave importante de la autoridad de aplicación”, manifestó el senador liberal Fernando Silva Facetti.

La iniciativa permite la importación de basura con fines industriales y que esté categorizada como “no peligrosa”, de acuerdo a los estándares que establece el Convenio de Basilea. De esta manera, las empresas recicladoras podrán importar cartones, papeles, aluminio, plástico, metales y vidrio.

La versión aprobada es la propuesta de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, que obliga al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) a contar con certificados de no peligrosidad para los residuos importados y una declaración jurada del importador. El texto también prevé que las industrias deben agotar el material proveído a nivel local para poder comenzar a importar.

Según el Ministerio de Industria y Comerio (MIC), el reciclaje emplea directamente a cerca de 1.000 personas e indirectamente a aproximadamente 25.000. El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados para que pueda ser tratado en los próximos días.