Esta martes se llevará a cabo una reunión en el Senado, en donde el extitular de Salud Pública propondrá una serie de medidas a aplicar contra el coronavirus en espacios de gran aglomeración.

“Evidentemente esto es altamente contagioso y entonces tenemos que estar preparados a que empiece, queremos aportar lo nuestro, estamos preocupados porque nuestras fronteras son vulnerables”, opinó Barrios.

Advirtió que esta enfermedad tendrá diferentes etapas y que actualmente nos encontramos en la inicial, en la cual aun existen focos pequeños y pocas personas en cuarentena.

En cuanto a la restricción del ingreso de personas al Congreso, aclaró que esto se daría en la última etapa del coronavirus, cuando la circulación ya sea masiva.

Todas las recomendaciones serán entregadas al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a fin de ponerlas a su consideración y poder aplicar las mismas medidas en todos los sitios de masiva concurrencia.

LO QUE NECESITÁS SABER

Prevención

1. Informate a través de fuentes oficiales.

2. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o usá un gel a base de alcohol.

3. Cubrite la boca con el antebrazo cuando tosés o estornudás, no lo hagas tapándote con las manos.

4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpiá y desinfectá los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 911 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.