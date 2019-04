Algunos senadores desean rechazar la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura para reemplazar al exministro Sindulfo Blanco, quien fue destituido vía juicio político. Otros consideran que no existe antecedentes de ello y no acompañan la iniciativa.

El senador oficialista Enrique Bacchetta manifestó a la 780 AM que si ninguno de los ternados (Alberto Martínez Simón, Rubén Darío Romero y Emilio Camacho) obtiene la mayoría requerida en el artículo 185 de la Constitución Nacional, se deja constancia de que no se prestó el acuerdo constitucional y se devuelve la terna al Consejo de la Magistratura.

“Para que un candidato sea electo tiene que conseguir 23 votos, pero si no llega a esa cantidad, se tiene como no prestado el acuerdo porque no se llega a la designación y se devuelve”, subrayó.

Sin embargo, el senador Fernando Silva Facceti rechazó la idea de devolver la terna al Consejo de la Magistratura, al alegar que las denuncias contra los postulantes elegidos se hicieron a destiempo y por lo tanto ya no corresponde.

A su vez el legislador Stephen Rasmussen dijo que la postura de la bancada de Patria Querida es a favor de elegir a uno de los candidatos y no devolver la terna. Afirmó que su bloque apuesta por la figura de Martínez Simón.

Así también, el cartista Enrique Riera afirmó a radio Ñanduti que no tiene sentido rechazar la terna porque no existen argumentos válidos para concretar esa intención. Agregó que algunos de sus colegas, como Lilian Samaniego, están impulsando fuertemente la candidatura de Rubén Darío Romero.

SIN PRECEDENTES

Para el exsenador y abogado constitucionalista Marcelo Duarte, el rechazo de la terna es una situación que no está prevista en la Constitución Nacional, por lo que de concretarse esto, se sentará un precedente.

“Si la decisión de la mayoría del Senado es esa, sería la primera vez que ocurra. Rechazar la terna será enviar un mensaje al Consejo que el Senado no aceptará cualquier nombre”, argumentó.

El experto cuestionó que desde el Consejo envían candidatos que no llenan la expectativas e incluso los requisitos para ser elegidos a ocupar la máxima instancia judicial.

Días atrás, el legislador Paraguayo Cubas propuso rechazar la terna y devolverla al CM ante los cuestionamientos que surgieron contra los posibles reemplazantes del exministro de Corte Sindulfo Blanco, echado el año pasado vía juicio político.