Los ministros Julio Mazzoleni (Salud), Liz Cramer (Industria) y Euclides Acevedo (Interior) fueron este martes hasta Ciudad del Este para participar de un encuentro con los lugareños y empresarios en la sede de la Gobernación de Alto Paraná.

Los empresarios y ciudadanos esteños solicitaron, entre otras cosas, la implementación de créditos blandos para enfrentar la crisis, reapertura gradual del comercio de CDE, y se comprometieron a donar equipos y test para realizar a las personas que ingresen al país.

El intendente de CDE, Miguel Prieto, manifestó su preocupación por el comercio de la localidad y pidió que se abran las fronteras para rehabilitar la economía.

“La prosperidad está sujeta a la salud, no queremos confrontar a ambas sino que convivan juntas”, dijo en respuesta el ministro Acevedo. Agregó que se debe establecer una tregua política para hacer frente a la coyuntura actual.

Además el Secretario de Estado indicó que se debe analizar a profundidad el pedido de los empresarios fronterizos y que luego darán una respuesta oficial a las solicitudes. “No es una presentación electoral para aceptar, hacer tres hurras y ya está”, remarcó.

A su vez, el ministro Mazzoleni también coincidió que no debe enfrentarse a la economía y la salud, y además que son válidos los reclamos. “Nos pesa mucho el costo económico que tiene esta medida. No es fácil esta tarea. Tengo familiares cercanos que tienen pequeñas y medianas empresas, también me toca de cerca esto”, dijo.

Al hacer una analogía en términos futbolísticos, dijo que “Paraguay entró con una estrategia de hacer una defensa buena, eso permitió que juguemos un gran primer tiempo. El precio que pagamos es el cansancio y la fatiga. Estamos cero a cero ante un rival muy contagioso. Mientras otros países pierden seis a cero”, argumentó.

El titular de Salud Pública resaltó que el vecino país Brasil no está atravesando por un buen momento, por lo que debe analizarse seriamente cómo se abrirán posteriormente las fronteras. “En esta semana tenemos que demostrar que estamos preparados para poder avanzar a la otra fase”, remarcó respecto a la cuarentena inteligente implementada desde el lunes.