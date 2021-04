El presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, confirmó a radio Universo 970 que el lunes a las 10:00 de la mañana, líderes de bancada conversarán con el doctor Luis Roberto Escoto, representante de la OPS/OMS.

“Vamos a consultar por qué está tan atrasada la entrega en nuestro país, necesitamos aclaración y fecha de cuándo Covax va a traer las vacunas”, dijo Salomón.

Respecto a la posibilidad de insistir en la compra a China, el senador consideró que el trámite quedó estancado y que ya no volvieron a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo.

No obstante, consideró que una de las trabas es que el canciller no puede liberarse de compromisos en este momento y que por ello no viaja a San Paulo, donde se encuentra el representante de China.