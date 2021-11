“Fueron notificados de la posición invariable del Paraguay, el presidente (Marito) planteó la propuesta ya conocida de mantener la tarifa, no la rechazaron, pero prometieron estudiar y dar una respuesta lo antes posible, cuando se encuentren el 13 de diciembre en Carmelo Peralta yo creo que ya habría una respuesta”, estimó el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, en entrevista con la 730 AM.

Indicó que la cuestión técnica no puede separarse de la necesidad política de los países, y que la propuesta fue escuchada por los ministros y colaboradores más cercanos de Bolsonaro.

Aclaró que la reunión fue un acercamiento de los planteamientos políticos y destacó que la iniciativa la tomó Paraguay, no obstante, aclaró que el caso aun no llegó al directorio y las altas partes contratantes.

El canciller reveló que Abdo Benítez fue muy claro al enfatizar que hay plazos que deben atenderse y que lo ideal es que no se extiendan demasiado.

En la reunión del próximo 13 de diciembre entre Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, en Carmelo Peralta-Puerto Murtinho, se aguarda que Brasil conteste.

Pese a no ser una decisión directamente vinculada con el Anexo C, sí tiene un grado de incidencia, ya que repercute en el presupuesto del año que viene y porque el Anexo C es el que sienta las bases financieras del contrato.