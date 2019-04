En plena sesión de la Cámara de Senadores, el legislador Víctor Bogado realizó una videollamada en la que se mantuvo enfrascado durante unos minutos en los que se dedicó a enviar besos a quien se encontraba del otro lado del aparato móvil, el momento se viralizó y generó una serie de comentarios e interpretaciones para finalmente confirmar que la llamada era ineludible, según explicó el legislador.

“Recibí la llamada y después devolví la llamada, en forma reiterada me llamaron y tuve que responder porque era un tema demasiado importante para mí en lo personal, tenía que atender sí o sí, no podía no atender esa llamada”, afirmó Bogado tras la consulta en contacto con Radio UNO.

Afirmó que en medio de la vorágine de violencia y la exposición constante un poco de amor y ternura “hace bien”, señaló el legislador. “No todo es violencia, agresividad y problemas, cada quien tiene su parte humana y la verdad la familia es lo más importante”, agregó.

“Es el regalo más lindo que Dios me dio”, manifestó al dimensionar lo que significa su nieta para él. “Sabía lo que es tener tres hijas pero tener una nieta es algo que hay que experimentar”, indicó.

Se excusó diciendo que la niña tiene la costumbre de comunicarse con él vía videollamada y que no tuvo de otra que devolver la importante llamada.