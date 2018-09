Durante la sesión ordinaria de este miércoles ocurrió un hecho curioso: la concejala Pepa Kostianovsky decidió derramar agua al concejal Grau y este reaccionó pidiendo una sanción en contra de la periodista. El hecho generó todo tipo de comentarios en las redes sociales y la edil, en contacto con HOY Digital, explicó el motivo de su reacción.

Dijo que Grau la viene fastidiando desde hace tiempo. “Desde que este muchacho (Grau) se sienta a mi lado tiene la costumbre de hacer show. Interviene gritando y golpeando la mesa. Grita mientras golpea el pupitre. Ya lo hizo varias veces. Cuando se le da la palabra, interviene gritando”, expresó.

Pepa agregó que en esta sesión se puso a gritar que “todos son encubridores”, molesto ante la modificación de un reglamento para nombrar a Edith Salinas al frente de la Dirección de Catastro Municipal.

“Estaba realmente fastidiado él. Pedí la palabra y solicité una moción de orden pidiéndole que no gritara por favor y que no insultara. Que hiciera su argumentación pero que no gritara más, encima porque a mí me ofendía que me grite encima. Todas las veces lo tengo que aguantar. Varias veces ya le dije cortésmente”, apostilló.

Ante el reclamo de Kostianovsky, Grau continuó gritando y el hecho le molestó a la concejala que volvió a pedirle, más enérgicamente pero nuevamente sin obtener retorno positivo. “Entonces, agarré la botella de agua, que no era fría y directamente se la derramé encima. Le derramé por la cabeza. Eso fue lo que hice. Él no supo qué hacer y del otro lado salió (José) Alvarenga”, dijo.

Kostianovsky indicó que durante cinco años lo tuvo a Rafael Villarejo y dos años y medio a Sebastián Villarejo, ambos de Patria Querida; y al otro lado a Juan José Arnold y que con ninguno de ellos llegó a tener encontronazos. “Ahora este chico, al que le gusta la prensa y el escándalo, no puede controlarse. Cuando algo no le gusta no sabe participar ni argumentar, lo único que sabe es gritar y hacer show. Está de moda hacer show. Ahora le doy su show completo, ahora es el concejal húmedo”, espetó.

Seguidamente, habló sobre la intervención de José Alvarenga (ANR) que se sumó -a los gritos- al repudio contra la concejala Kostianovsky. “Alvarenga tiene cola de paja conmigo porque es un personaje que es un mariquita y un cobarde”, dijo.

Agregó que el edil Alvarenga se para detrás de su colega Rodrigo Buongermini (Juntos Podemos) y alega estar borracho para derramarle agua a propósito o bien empujarle la silla. “Alvarenga viene de otro lado, viene a cuchichear y le hace eso a Buongermini. No hace de frente como hizo este muchacho (Grau). Provoca, se quiere pelear. Por eso le dije: ‘vos mismo decís que estás borracho’”, indicó.

El edil Grau pidió que la concejala Kostianovsky sea sancionada pero la solicitud no tuvo continuidad en el pleno. Pepa alegó que sus colegas no la van a apercibir porque fue víctima de una provocación.