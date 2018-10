Más de seiscientos millones de gua­raníes abonó el actual senador añetetista Rodolfo Friedmann en con­cepto de honorarios profe­sionales en el 2015 cuando fue gobernador del Guairá. Entre los contratados están una cuñada del ex jefe departamental, parientes y amigos de sus aliados políticos y que, según el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), no pudieron respaldar el trabajo que reali­zaban dentro de la institución.

El monto abonado en el período 2015 asciende a G. 638.575.000 y el legajo de los contratados está plagado de deficiencias y no se eviden­cian documentos que respalden el trabajo realizado. Entre los cuestionados por improductividad se encuentran la cuñada del sena­dor añetetista de nombre Rebecca Zaputovich, Cristian Daniel Fariña, conocido operador de tragamonedas en la mencionada localidad, que figura como consejero de Friedmann en asuntos ministeriales.

El reporte también afecta a María Auxiliadora Alonzo, hermana de la directora departamental de Educación, Milena Alonzo, y cuñada del ex gobernador del Guairá Javier Silvera.

Alipio Peralta, dirigente del movimiento Colorado Añe­tete, recientemente nom­brado director del Indert del departamento en cuestión y Gardenia Lichi, hija del ex concejal departamental y ex gobernador, Ramón “Bubi” Lichi, están en la lista de los favorecidos que fueron obser­vados en el referido informe.

El equipo auditor señaló que no hallaron documen­taciones que respalden el trabajo que estas perso­nas realizaban dentro de la gobernación; constancia de la Secretaría de la Función Pública de no ser funciona­rio público ni copia de título universitario. Además, no se encontró resolución alguna que autorice el con­trato y el pago de honora­rios ni contrato de presta­ción de servicios. Tampoco se registró comprobante de retención de IVA ni factura del beneficiario por el servi­cio prestado.

LA CUÑADA

Rebecca Zaputovich Vezzetti es pareja de Max Hyalmar Friedmann, hermano del senador. Según la audito­ría, no hay datos que res­palden su contratación ni el salario percibido en el 2015 y está en la lista de los cuestionados por la falta de documentos respaldatorios para el pago de sus haberes.

En contacto con La Nación, Zaputovich argumentó que es odontóloga y que prestaba servicios dentro del Policlí­nico San Miguel. Aseguró haber ingresado a mediados del año 2014 “mucho antes que él sea gobernador”(sic), pero lo cierto y lo concreto es que Rodolfo asumió la goberna­ción un año antes, en el 2013.

OPERADOR DE TRAGAMONEDAS

Cristian Daniel Fariña es otro de los que figuran con honorarios en la citada gobernación. Entre sus activida­des del 2015 figura el aseso­ramiento al gobernador en los distintos ministerios. Sin embargo, según la CGR no se observan informes ni docu­mentos que respalden el tra­bajo realizado

Se dedica al negocio de tra­gamonedas en Guairá. En su legajo no aparece título universitario, pero según la audi­toría asesoraba a su amigo, el ex jefe departamental en asuntos ministeriales.

YA ESTÁ BUSCANDO OTRO TRABAJO

María Auxiliadora Alonzo, hermana de la directora departamental de Edu­cación, Milena Alonzo, y cuñada del ex gobernador del Guairá Javier Silvera, tam­poco cuenta con el respaldo de documentos que funda­menten el pago de sus habe­res en el 2015.

Alonzo manifestó que ingresó a la gobernación en el año 2014 y que últimamente se desempeñaba como encar­gada de planificación, pero señaló que actualmente se encuentra con permiso hasta el mes de diciembre. Entre varias contradicciones ante nuestra consulta y con ner­vios de por medio, manifestó que su cargo ya está siendo ocupado por otra persona y que ella está en busca de otro trabajo.

DIRECTOR DEL INDERT E HIJA DE EX GOBERNADOR

Alipio Peralta, otro observado por Contraloría, es un cono­cido dirigente añetetista y fue recientemente nombrado como director del Indert en Guairá. Al igual que los ante­riormente nombrados, tam­poco existen todos los res­paldos para los pagos que le hicieron en el 2015. Otra de las beneficiadas y en la misma situación que los anteriores es Gardenia Lichi, hija del ex gobernador y concejal depar­tamental Ramón Lichi.