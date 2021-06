Ida Roa, es una compatriota que vive a 8 cuadras del derrumbe del edificio de doce pisos Champlain Towers, ubicado en la localidad de Miami-Dade,

La mujer colocó una foto de Lady Luna Villalba, la joven niñera que estaba con la familia de la Primera Dama Silvana López Moreira y que también está desaparecida.

"Vinimos aquí ayer y no vimos su foto", expresó Roa.

El momento fue captado en un video y en imágenes se observa como Ida coloca la fotografía de la joven entre los demás desaparecidos.

