Docentes del sector público retornarán a las aulas el 30 de agosto próximo, según anunció el Ministerio de Educación y Ciencias. En tal sentido, varios gremios están a favor de las clases presenciales, no obstante, un sindicato asegura que todavía no están dadas las condiciones.

La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Auténtica (OTEP-A), la Unión Nacional de Educadores – Sindicato Nacional (UNE-SN) y la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) están a favor del retorno gradual y seguro a las aulas.

Sin embargo, la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP-SN) sostiene que las condiciones no están dadas.

Por su parte, Gabriel Espínola, secretario general (OTEP-A), confirmó a radio 1000 AM que su sector acompaña el retorno gradual y seguro a las clases presenciales.

“En ningún momento, desde la OTEP-A hemos tenido inconveniente sobre la presencialidad, los trabajadores de la educación somos nombrados para desempeñar nuestra función en las instituciones educativas, la pandemia nos arrinconó en nuestras casas, pero no es nuestro lugar de trabajo”, expresó.

A la misma emisora radial, Eladio Benítez, presidente de la UNE-SN, también señaló que el gremio acompaña la misma postura.

No obstante, indicó que el gremio no está de acuerdo con el retorno de los docentes que tengan enfermedades de base y que todavía no completaron el esquema de vacunación, sea obligatorio.

“Nosotros pedimos que eso se respete y estamos recomendando a los compañeros para que estén atentos y dialoguen con los directores para que eso no sea obligatorio”, recalcó.

Silvio Piris, presidente de la FEP, manifestó que el gremio es partidario del retorno gradual y seguro.

Sostuvo que el sindicato siempre defendió la idea de que el regreso a las aulas se debe dar conforme a la situación en la que se encuentren las instituciones educativas, en cuanto a infraestructura y elementos de bioseguridad.

NO ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES

Así lo confirmó Roberto Báez, dirigente de la (OTEP-SN), quien sostuvo que el gremio considera que no están dadas las condiciones para el retorno seguro a las aulas.

Señaló que el MEC no previó la inmunización total contra el COVID-19 del plantel docente, tampoco la mayoría de los estudiantes recibieron las dosis anticovid.

Cabe mencionar que el MEC anunció que el próximo 30 de agosto, todos los docentes retornarán a las aulas. No obstante, se mantendrá el sistema híbrido y continuarán los grupos burbujas.