Sandra Noguera, gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), visitó los estudios del canal GEN para exponer la postura de su sector ante la movilización de los camioneros, quienes exigen la aprobación de un proyecto de ley que fija el precio del flete, lo cual es considerado de inconstitucional por parte del empresariado.

“Hay predisposición al diálogo, pero lo haremos cuando cese la presión de los camioneros, no dialogaremos con camiones sobre nuestra cabeza, tienen que bajar los decibeles, pensar en el daño que ocasionan al país con esta movilización”, indicó la vocera del sector industrial.

La entrevistada lamentó que muchas industrias están paradas por la falta de materia prima y que esta medida de fuerza ya está ocasionando severos daños a la economía nacional.

Así también lamentó que el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía no hayan actuado ante los actos de vandalismo (cierre de rutas, coacciones, ataque a fleteros no agremiados) de los camioneros, sino que únicamente hayan instado a los empresarios a sentarse a dialogar con los movilizados. “Es lamentable no tener la seguridad y tranquilidad para trabajar”, dijo al momento de instar a los movilizados a realizar una manifestación en el marco del respeto a la Constitución Nacional.

En otro momento cuestionó que los senadores no los convocaron para escuchar su parecer ante el proyecto de ley debatido. “Es lamentable colgarse la bandera de Paraguay y pisotear la Constitución Nacional para que te escuchen”, dijo sobre la forma en que los camioneros están siendo atendidos por la clase política. “Los proyectistas senadores no nos dieron el espacio. Incluso Pakova Ledesma dijo que ellos (refiriéndose a los industriales) tendrán su momento cuando esté el comité técnico, es decir cuando ya esté la ley, no antes”, criticó.

Por otra parte, resaltó que el dirigente camionero Roberto Almirón tiene frondosos antecedentes penales, tales como homicidio doloso y robo, y que desde hace rato está liderando una federación que instiga a otros conductores no asociados, a quienes plantea cobrar una especie de peaje para “sumar a su lucha”. “Quiere cobrar a todos los camioneros 1 guaraní por kilo transportado para sumar a su lucha, su discurso siempre fue pagarle para conseguir esta ley”, dijo.

Respecto a cómo seguirá de ahora en más el planteamiento de la ley de fletes, Noguera comentó que si los Diputados dan vía libre tras la resolución que se tenga en el Senado, propondrán al Poder Ejecutivo vetar la ley sancionada, basándose en el dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom). Si esto no prospera, se recurrirá a la Corte por acción de inconstitucionalidad, atendiendo que no se pueden fijar precios obligatorios por ley en un libre mercado. “Para no llegar a eso apelamos al diálogo”, remarcó por último.