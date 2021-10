En una fiesta de estudiantes de medicina de Pedro Juan Caballero, entre quienes estaba Hailé Carolina Acevedo, hija del Gobernador, habría aparecido por primera vez Oscar Alvarez, alias Bebeto, según estima Ronald Acevedo.

“Ella tenía un grupo de amigas y Bebeto frecuentaba ese grupo de amigas, se iba a las fiestas, a los cumpleaños y varios otros, no solamente Bebeto”, comentó relatando Ronald Acevedo en entrevista con Telefuturo.

Argumentó que muchas veces las jóvenes desconocen quién realmente puede estar detrás de una persona y que solamente ven “un muchacho lindo, con una cadena, un vehículo lindo” que las invita a bailar y se dejan llevar.

“Yo me enteré de eso hace un mes y yo le dije a mi hija, no vayas, me contaron que esa persona frecuenta el grupo de tus amigas y no es conveniente, yo le había advertido y me dijo, no, él se va nomás, él es amigo de mis amigas, compartimos todos y hay varios otros”, contó el gobernador.

Señaló que este tipo de sujetos como “Bebeto” se infiltran en todas partes y se presentan como gente de bien, pero que lastimosamente su hija y las chicas de su edad, no se percatan ni dimensionan la peligrosidad.

El atentado ocurrió hace exactamente una semana, el sábado 9 de octubre, alrededor de las 6:00 de la mañana.

En la escena del crimen hallaron más de cien vainillas servidas. Los cadáveres quedaron destrozados, principalmente en la zona del rostro. Alvarez iba al mando de la camioneta y la hija del gobernador se encontraba en el asiento del acompañante.