El legislador liberal por San Pedro, Pastor Vera, calificó de sumamente preocupante la situación en San Pedro, luego del último atraco perpetrado en la madrugada del domingo, en la sucursal del banco Visión del Cruce Liberación.

“Estamos dominados por la delincuencia, por la mafia y no hay una reacción del Gobierno, yo no sé qué hace por ejemplo la Fuerza de Tarea Conjunta que tiene un presupuesto importante, el sistema de inteligencia, etc.”, afirmó Vera en contacto con la 650 AM.

Recordó que una de las bases de la FTC se encuentra a 70 kilómetros del lugar y que además hay otro puesto militar en Santa Rosa a unos 45 kilómetros del sitio, pero pese a esto nada pudieron hacer.

“Imagínense ese movimiento de 30 a 40 personas armadas, bombas, vehículos etc., es increíble que no se haya sabido, el Gobierno tiene que tomar con más responsabilidad lo que ocurre en el norte (…) hay una sensación de inseguridad total “, opinó el diputado.

El asalto del domingo dejó un fallecido y varios heridos, entre ellos un menor de 17 años y un hombre de 75, quienes continúan hospitalizados. Se cree que los ladrones habrían llevado más de 1.000 millones de guaraníes.