La Corte Suprema de Justicia falló a favor de una acción presentada por marinos mercantes, quienes en base a sus aportes exigen cobrar como jubilación montos superiores al límite de 22 millones de guaraníes establecidos por ley. Si la medida no se revierte, los fondos se acabarían en 5 años, según el IPS.

Como un verdadero misil a los Fondos Jubilatorios del IPS calificó el gerente de prestaciones económicas, Pedro Halley a la acordada y sentencia de la Corte Suprema de Justicia a favor de 126 marinos mercantes que accionaron contra la ley que regula el pago de jubilaciones, para exigir el cobro sin importar el límite establecido.

Los salarios de los demandantes rondan los 80 millones de guaraníes en adelante y lo que pretenden es cobrar mensualmente el 100 % de los sueldos que percibían, pese a que la ley establece un límite de 10 salarios mínimos legales, equivalentes a 22 millones de guaraníes, al margen de que el aportante gane 80 o 100 millones.

En el 2020, la Dirección Jurídica de IPS planteó una acción autónoma de nulidad, la cual implica que la Corte revea su propia resolución. La respuesta sigue pendiente. De no prosperar esta especie de apelación, la ejecución de sentencia quedaría firme.

“Yo me jubilo el año que viene, posiblemente voy a cobrar mi jubilación en unos cinco años, lo que tenga que cobrar después, no sé qué pasaría, si este fallo queda confirmado, así de grave es”, confirmó Halley en entrevista con la 730 AM.

De los 126 demandantes, 16 fueron los primeros en solicitar el reajuste en base a la acordada de la Corte. Esto representa 10.000 millones de guaraníes en apenas un primer desembolso. Posteriormente llegaron otros 26 solicitantes, del mismo grupo de los 126, lo cual elevó a 30.000 millones también como primer pago.

Si la sentencia queda firme, esto sentará un precedente e implicará un riesgo todavía mayor: que los 6.092 cotizantes que hoy aportan más de 23 millones al mes, también soliciten el mismo derecho, basados en esta jurisprudencia.

El caso se remonta al 2016, cuando los ministros Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y Myriam Peña firmaron el fallo. La notificación se remitió solamente a la Procuraduría General de la República, por lo que el IPS se enteró en el 2017. Recién en el 2020 se presentó la acción de nulidad que hoy está a la espera de respuestas.