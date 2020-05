El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, expresó la frustración que siente al saber que hasta hoy no llegaron los equipos de protección para que los médicos trabajen con seguridad en esta pandemia. No obstante destacó que el esfuerzo de la ciudadanía es lo que está salvando al país.

A pesar de que transcurrieron casi tres meses desde que el Paraguay se detuvo para “ganar tiempo” mientras que el Ministerio de Salud conseguía los insumos para enfrentar a una eventual explosión de casos del Covid-19 y mientras capacitaba al personal médico y a la misma población ante esta enfermedad, la compra fue un fracaso y hasta hoy no existen esos equipos.

“Es frustrante, ver que no llegaron los escudos para esta batalla, pero me animo a decir que la estrategia grande que descansa en los esfuerzos que está haciendo al gente es lo que nos está salvando y nos está llevando a no necesitar eso”, expresó Sequera en conversación con Telefuturo y sostuvo que la corrupción es una patología más de la sociedad.

Recordó que tenemos todo un invierno por delante y que le preocupa la fatiga de la ciudadanía, teniendo en cuenta que el partido recién comienza.

El doctor confirmó que la aparición de los casos sin nexos demuestra que el virus está circulando en la comunidad y precisamente por este motivo los testeos se realizan allí. Si estas cifras van en aumento la situación se puede transformar en 10 días.

La posibilidad de que Ciudad del Este se convierta en Wuhan es aplicable también a Asunción y a las ciudades del área Metropolitana, recalcó el director e instó a no dejar de lado las medidas prventivas.