El viceministro Óscar Orué, confirmó que pese al embargo de bienes de González Daher, determinado ayer por el Tribunal de Apelación, ya existía un acuerdo prejudicial, mediante el cual Ramón González Daher reconoce una deuda de 10 millones de dólares con el Estado en concepto de evasión de impuestos y se compromete a reembolsar el dinero.

Sin embargo, cuando ayer se resolvió liberar los bienes hubo un riesgo momentáneo de que González Daher recurra a un Tribunal de Cuentas para volver disponer de todo. Por fortuna, el juez en lo civil, José Villalba homologó ese acuerdo y hoy ya es una realidad irrenunciable, por lo que el empresario deberá pagar lo evadido.

“Ya no va a poder no reconocer esa deuda que él acepta en ese acuerdo, firmamos en una escribanía”, comento Orué en entrevista con la 730 AM.

Detalló que a partir de hoy, González Daher tiene 30 días para depositar el 30 % de los 10 millones de dólares, mientras que el 70 % restante lo abonará en 60 cuotas.

González Daher está procesado por usura y estafa a cientos de personas. Mismos delitos salpican a su hijo Óscar González Karjallo y según la Fiscalía ambos ofrecían préstamos por los cuales cobraban hasta el 100 % de intereses. Como sus deudores no podían pagar, las víctimas eran despojadas de sus viviendas e inmuebles que ofrecían como garantía.