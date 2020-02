Una serpiente mordió a un niño que participaba de una de las tantas atracciones que ofrece la ciudad veraniega San Bernardino. Su padre cuestionó cómo actuaron los encargados del establecimiento, mientras que el director afirmó que el reptil no era venenoso.

A través de las redes sociales, un padre de familia denunció que los encargados del proyecto Boa, un serpentario ubicado en San Bernardino, no asistieron como correspondía a su hijo, luego de que una serpiente lo mordiera, el pasado sábado.

El progenitor resaltó que el menor fue acompañado de una tía a la ciudad veraniega y que tras pagar 30.000 guaraníes ingresó al local para sacarse fotografías con los animales exóticos.

El hombre cuestionó que los encargados del establecimiento únicamente limpiaron la herida y la aislaron, mientras que la familiar del niño tuvo que llevarlo a una farmacia y luego trasladarlo hasta el Instituto de Medicina Tropical, donde sí se procedió a tomar una muestra de la picadura.

Raúl Santiviago, director de Aventura Extrema, indicó a la radio 780 AM que la mordedura fue de una serpiente y no así de una víbora, por lo que no es venenosa.

“Este menor estaba acompañado de su tía, a quien se le explicó todo el procedimiento que se realiza en estos casos. Como no estuvo en el sitio, su padre al enterarse de lo sucedido entró en una preocupación, que se entiende por al circunstancia del hecho”, dijo.

El director indicó que se debe saber que existen diversos tipos de reptiles para no crear falsas alarmas. “Nos alarmamos sin conocer, sin tener todos los datos e información necesarios. Hay mucha falta información sobre las especies. La gente tiene información equivocada. Hasta ahora la serpiente es considerada un animal maligno y por eso la matan, siendo que es importante en la naturaleza porque controla la población de roedores”, resaltó.

El serpentario denominado “Proyecto Boa” opera con sus debidos documentos, según resaltó, hace 14 años. Inició con Henrique Naufal, un brasileño que trajo la intención a Aventura Extrema. El local está ubicado sobre Ntra. Sra. de la Asunción, en San Bernardino. Su contacto es 0961 639422.