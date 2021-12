Una quinceañera y sus acompañantes fueron sorprendidos por un yakaré que invadió la sesión de fotos con temática de picnic instalada en el predio del Jardín Botánico de Asunción.

El yakare tenía hambre parece e invadió un "picnic day".



Lo que tenía que ser una sesión de fotos "tranqui" terminó de la manera más simpática.



Al respecto, la directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Maris Llorens, aclaró que el incidente con el yacaré ocurrió dentro de una reserva natural ubicado dentro del predio perteneciente a la comuna capitalina.

En entrevista con radio 1000 AM, explicó que es normal que animales silvestres se desplacen por esa zona en busca de alimentos y subrayó que hay carteles de advertencia instalados en el lugar, pero apuntó que mucha gente simplemente los ignora. En el sitio hay dos carteles: uno que dice “prohibido acercarse” y otro advirtiendo sobre la presencia de los caimanes.

"Antes que susto, fue literalmente un cago de risa"

El fotógrafo Isaías Vera, quien captó el momento cuando un yakaré se metió en una sesión de fotos, mencionó a 800 AM que se sorprendieron por la presencia del animal, el cual repentinamente salió del agua y fue directo a buscar los bocaditos. “Nosotros no vimos ningún cartel de advertencia, como por ejemplo en el Lago de la República”, aseguró días atrás en charla con la radio 800 AM.