En la primera parte se apunta que el informe hecho por CADEP con la colaboración de la Universidad d Illinois, Chicago, Estados Unidos con relación a una super producción tabacalera en Paraguay que: “actualmente, el sector tabacalero reporta sus actividades ante la SET, en carácter de Declaración Jurada, por medio de los Formularios 160 y 130, a través de los cuales se informan, por un lado, la cantidad de insumos importados par la producción del tabaco y las enajenaciones de productos terminados”.

De esta manera la SET señala que es imposible que las empresas tabacaleras estén evadiendo impuestos por US$ 400 millones como se apunta en el informe de la CADEP, ya que existe un control que tiene carácter de Declaración Jurada lo que implica que no se puede mentir en los datos que se dan.

También la SET recordó que CADEP pidió: “información solicitada por la entidad recurrente, refirió a una solicitud sobre los volúmenes de venta en supermercados y en tabacaleras. En atención a la misma, la SET proporcionó los datos relativos a los volúmenes de ventas de las tabacaleras totalizadas en guaraníes, no así a la referida a los supermercados, porque no se cuenta con dicha información, puesto que el impuesto que graba las ventas de este sector es el IVA y no el ISC. La información proveída a la CADEP, corresponde a los datos disponibles a partir del Formulario 130 sobre los volúmenes de venta en unidades monetarias a partir de la base imponible, que serían las cantidades declaradas e el Formulario 160 y el precio de cada producto en la primera enajenación, tal como establece la Ley Tributaria. Las mismas fueron remitidas con las aclaraciones pertinentes a la CADEP para facilitar el trabajo de investigación. En este contexto, el CADEP, no ha solicitado datos tales como, precio promedio utilizado en la primera enajenación, ni la cantidad de ventas declaradas por cajas”.

En este punto se nota que la SET envió todos los datos requeridos por el CADEP, pero de igual manera se hizo un análisis parcial y con mala intensión a fin de que el resultado final dé una cifra estrepitosa y la enmarcaron como evasión impositiva, que ahora se sabe que no existe.

Finalmente la SET recuerda que están abierto a dar acceso a toda información que sea de carácter público a nivel local e internacional, para poder transparentar su gestión y brindar confianza a la sociedad.