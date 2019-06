POR NICOLÁS ALMADA

nicolas.almada@gruponacion.com.py

Meteóricos ascensos de funcionarios bachilleres siguen registrándose en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), administración a cargo de Eduardo Petta, conocido como el ministro “emperador”. Dos personas pasaron a ocupar puestos de jefatura e inmediatamente quintuplicaron los modestos salarios que venían percibiendo.

Ambas fueron designadas llamativamente dentro de una misma dirección general, dependiente del despacho del ministro, en la que se encuentran bien ubicados sus respectivos hermanos.

Adalberto Almada Ortigoza, funcionario administrativo del MEC, percibía la remuneración de G. 2.300.000 hasta octubre del 2018, según la nómina de funcionarios que la cartera educativa publica en su portal web.

Adalberto Almada Ortigoza y Zonia Vázquez Alcaraz.

Desde noviembre y diciembre del 2018, Adalberto empieza a registrar los ingresos de G. 5.400.000, G. 486.000 como remuneración extraordinaria y G. 270.000 como adicional, todos mensuales de forma conjunta. A la fecha, Ortigoza registra un salario de G. 10.053.000 en total, según datos abiertos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El 1 de abril del 2019 se publicó la Resolución Nº 5217 del ministro Eduardo Petta “Por la cual se designa al señor Adalberto Almada Ortigoza, como Jefe de Departamento Interino del Departamento de Movilidad Laboral del Personal de Instituciones Educativas, dependiente de la Dirección de Control del Personal de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal”.

Además de no poseer alguna preparación terciaria que mínimamente avale la fugaz promoción, surge otro dato llamativo: el hermano de Adalberto Almada Ortigoza es José Luis Almada Ortigoza, quien se desempeña como jefe del Gestión Administrativa de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personal, misma dependencia a la que fue asignado el favorecido.

Otro caso que saltó al tapete es el de Zonia Beatriz Vázquez Alcaraz (también bachiller), quien percibía hasta octubre del 2018 la suma de G. 2.200.000, así como indica la nómina de funcionarios vigente en la web del MEC. La funcionaria es hermana de Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz, jefa del departamento de Anteproyectos de Resoluciones en la misma dependencia.

En la actual administración del MEC, Zonia Beatriz fue designada recientemente como encargada de la Jefatura del Departamento de Atención y Expedición.

Al mes siguiente, en noviembre, su salario se duplicó y empezó a ganar G. 4.400.000, a lo que se suma la remuneración extraordinaria G. 887.680 y adicional de G. 274.845, además de bonificaciones y gratificaciones en concepto de G. 2.190.000, que en el conjunto ascienden a G. 7.752.525 mensuales. No obstante, según datos de la SFP, para abril del 2019 Zonia pasó a percibir G. 11.752.970.

“SIN RETORNO DESDE LA CARTERA”

Desde la redacción llamamos al Dr. José Casañas Levi, director de Transparencia y Anticorrupción del MEC, quien no contestó la llamada y envío un mensaje, alegando que estaba en una reunión. Ante la consulta sobre los casos en cuestión, se limitó a manifestar que no tenía información al respecto y posteriormente ya no respondió. De la misma manera se vio frustrado el intento de conseguir explicaciones por parte de Jorge Martínez, director general de Gestión y Desarrollo de Personal, jefe directo de los recientemente ascendidos, quien no atendió las llamadas telefónicas realizadas.

SEPA MÁS

SIN SEÑALES DE MEJORÍA

Semanas atrás La Nación realizó una serie de publicaciones sobre el caso conocido como el “bachiller de oro”, Roberto Trivero, quien ocupaba un cargo directivo sin tener preparación académica y cobraba un jugoso salario. Tras su destitución, oficiada por el mismo Eduardo Petta, desde la entidad prometieron que seguirían luchando intensamente contra la corrupción desde dentro de la institución. No obstante, la situación dista bastante del objetivo y hasta el momento no hay señales de mejoría, al contrario, saltan más leales favorecidos.

EN EL SNPP ES RUTINA PRIVILEGIAR A FAMILIARES

Comenzando por Elva Acosta viuda de Vega, conocida como “la hermana de oro” del periodista Óscar Acosta, hay varios otros funcionarios que arribaron al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) con la administración de la ministra de Trabajo Carla Bacigalupo.

Elva no terminó el colegio pero consiguió la jefatura en la dependencia de Recursos Humanos, con un salario de G. 9 millones. No cuenta con estudios terciarios ni currículum de profesional, sin embargo, sus años de experiencia como operadora del ex intendente Arnaldo Samaniego le valieron para ubicarse en el SNPP y junto con ella su hijo Carlos María Vega Acosta que tampoco terminó la secundaria.

En la lista de otros parientes reubicados en el SNPP aparecen también los hermanos Rodríguez-Colmán.

Celso Alejandro Rodríguez Colmán, hermano del jefe de Patrimonio del SNPP, Israel Rodrigo Rodríguez, consiguió su comisionamiento desde Yacyretá, donde cobraba mensualmente más de G. 23 millones, pasó a ganar más de G. 30 millones gracias a su pase. Los hermanos son cercanos al gerente del SNPP, Julio Pessolani (operador de Arnaldo Samaniego).

Así también, la ministra Bacigalupo contrató una secretaria con sobrinos incluidos. Mirta Domínguez se ubicó en el cargo de “Jefa de Secretaría Privada de Gabinete” y detrás de ella ingresaron al SNPP José Carlos Azcona Fleitas y Sebastián Insaurralde, sobrino y ahijado, respectivamente.

Gracias a la tía, Ivana Delgado Taboada, novia de Juan Carlos Azcona, también ingresó al SNPP. Los sobrinos perciben salario entre G. 8 millones y G. 9,2 millones al mes. La incorporación se realizó sin previo concurso de méritos.