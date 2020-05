Un mes sin Juliette: nadie explica manchas de sangre y la única imputación es por no cuidarla

Tenía 7 años y no podía ir muy lejos por sus dificultades motrices, pero aun así la pequeña Juliette desapareció misteriosamente de la propiedad de Emboscada donde vivía con su madre y su padrastro, hoy los únicos imputados por no cuidarla. Las muestras de sangre humana encontradas allí hasta ahora no tienen explicación ni de los investigadores, ni de los procesados.