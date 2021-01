El comisario Jorge Vidallet, subjefe del Departamento Investigaciones de Alto Paraná, relató a radio Ñanduti que ayer recibieron la denuncia que un sensor de flujo utilizada en una máquina de anestesia fue hurtada del Hospital Regional de Ciudad del Este.

El jefe policial Indicó que el funcionario administrativo del centro asistencial manifestó a los intervinientes que se percataron del faltante cuando se procedió a utilizar la máquina y no encontraron esa pieza. “Es como una manguera y los denunciante se mostraron sorprendidos ya que no saben para qué usarían, ya que la pieza en sí no tiene ninguna validez”, expresó.

Según declararon desde el hospital, el lunes fue la última vez que se utilizó la máquina de anestesia para un procedimiento. Al respecto, señaló que ya están trabajando a fin de recabar información, ya que hasta el momento no tienen pistas directas o personas que estén relacionadas al hecho.

“Dos días estuvo sin utilizarse la máquina y recién ayer se percataron. Es la primera vez que recibimos este tipo de denuncias, normalmente son de otros aparatos que tienen más validez. Queremos llegar al fondo de esta cuestión por eso estamos trabajando”, puntualizó.