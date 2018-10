La muerte de un bebé de seis meses de gestación que nació vivo pero requirió terapia y no fue trasladado deja la posibilidad de que los responsables del MSP sean imputados en caso de que haya habido una orden de no buscar terapia ni judicializar el traslado del paciente.

La Fiscalía dispuso la autopsia del bebé fallecido en el Materno Infantil de Fernando de la Mora y a partir de los resultados que estarían listos en 40 días más el informe solicitado al Ministerio de Salud sobre las órdenes dadas con respecto a al búsqueda de terapia intensiva en el sistema los responsables podrán ser imputados por homicidio doloso en grado de omisión, explicó el fiscal Itálico Rienzi de la Unidad Nº 5.

“Realizamos la autopsia del neonato y solicitamos un pedido de informes del Ministerio de Salud si en verdad existe un protocolo y si hubo instrucciones de no buscar salas de terapia ni judicializar el traslado”, señaló en contacto con la 970 AM.

Una madre embarazada con seis meses de gestación fue derivada desde Ypané a Fernando de la Mora con la urgencia de encontrar un lugar en terapia intensiva para el bebé que nació en forma prematura, vivo y que a las dos horas falleció.

Sobre el caso, Rienzi explicó que los pediatras tratantes tienen la obligación de llamar al Defensor de la Niñez para que presente un amparo ante el juez de la Niñez, diligencia que no se realizó pese a la urgencia porque supuestamente había una orden desde SEME de no buscar camas ya que no había posibilidad de traslado por falta de pago a los centros privados que mantienen convenio con el MSP para la prestación de estos servicios.

Además de la muerte, lo grave de la situación es que realmente existen instrucciones impartidas desde SEME para que el tema no se judicialice, agregó Rienzi ya que fuera del protocolo médico, recurrir a la defensoría es lo que correspondía.

“Están cortando el derecho de los padres a buscar atención para sus hijos y hay una omisión en la conducta cuando uno tiene la posición de garante, la persona tenía el deber de cuidar tu vida y tenía los conocimientos necesarios y los médicos conocen bien el protocolo de neonatos de seis meses. La criatura nació viva, fallece y estamos hablando de un homicidio doloso eventual porque se conocía las consecuencias de que no se busque terapia y la criatura fallezcan”, puntualizó.

Desde el MSP, afirmaron que el traslado no se realizó por falta de disponibilidad de camas y no por falta de pago a los centros privados.