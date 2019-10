El viceministro de Tributación, Oscar Orué afirmó que la ley establece que hasta el 50% del cobro de multa se distribuye entre funcionarios, lo que se denomina participación de multa y es una práctica que permite nivelar los salarios de funcionarios.

En este 2019 al cierre de setiembre ya se pagó un 80% a 800 funcionarios que reciben un monto de acuerdo al cargo que ocupan; un director puede recibir hasta 60 millones de guaraníes anuales y un funcionario de menor rango 35 millones de guaraníes.

“No podemos hablar de algo desproporcional y eso atacamos, había pagos injustos como que un funcionario cobraba 200 millones de guaraníes al año y reorganizamos. El legítimo el reclamo que digan que es injusto pero Tributación es lo que es gracias ala distribución de multas y hace 15 años el nivel de corrupción es cero y el sistema está tan bien hecho tanto en informática como en procedimiento que si alguien quiere coimear tendrá que hacerlo con 400 funcionarios”, agregó en contacto con la 730 AM.

Sobre las multas, Orué afirmó que podrán ser eliminadas pero para ello se debe dar un equilibrio salarial acorde y hablar de una verdadera matriz salarial ya que corresponde el pago de conforme a responsabilidad en el cargo.

Destacó que hace 8 años no existe aumento salarial y la participación por multa tampoco es algo seguro porque si no hay evasión no habrá participación para repartir.

“Sea quien sea independientemente de su peso político, de factor económico o de poder, Tributación hará su trabajo, no importa las implicancias que tenga, Tributación seguirá haciendo su trabajo sin presión y objetivamente va a establecer la defraudación hecha y se le sancionará”, señaló.