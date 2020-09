La doctora González indicó que ya pasó una semana de la última reunión que los gremios médicos mantuvieron con el titular de Salud, Julio Mazzoleni y están a la espera de las respuestas.

“Se formaron las comisiones y esperamos a que no terminen solo en análisis porque faltan insumos y no solo los relacionados al Covid-19 sino que también en otras áreas médicas como psiquiatría y gineco-obstetricia”, expresó en contacto con 1020 AM.

Mencionó que la falta de insumos se debe a la burocracia, respuesta que siempre brindan desde la cartera sanitaria y aseguró que las autoridades deben buscar un mecanismo para agilizar la provisión de los mismos.

“Yo le llamaría ‘burrocracia’ porque no podemos hacer que los medicamentos falten”, declaró.

Con relación a los equipos de protección individual, la especialista dijo que solicitaron al Ministerio de Salud la entrega de los mismos a los hospitales. Se deben proveer a todos los funcionarios, incluso los mismos pueden negarse a desempeñar sus funciones si no lo reciben, especificó.

Al mismo tiempo dijo que hasta la semana pasada, el personal de blanco de algunos centros asistenciales lavaba a manos las batas TNT para volver a reutilizarlos.

Por otra parte, explicó que se formaron 3 comisiones de equipos de bioseguridad, insumos y testeos, conformado por representantes de gremios médicos y la estatal Salud.

Sobre los tests, sostuvo que se realizan con cierto retraso de hasta 21 días, lo que significa que personas que presentaron síntomas y fueron sometidos al hisopado, volvieron a sus puestos laborales sin tener los resultados.

Finalmente, instó a la ciudadanía a cumplir con las mediadas sanitarias para evitar el contagio del coronavirus y a hacer oídos sordos a los “negacionistas”.

“Por favor, oídos sordos a los negacionistas. Hay políticos, abogados, médicos incluso negando la enfermedad”, apuntó.