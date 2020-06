Fabián Martí, procesado por suplantación de chips telefónicos, indicó a los medios de prensa que ahora decidió hablar con la Fiscalía porque recién obtuvo acceso a la carpeta fiscal.

Argumentó que esta causa se politizó y que él es víctima de una persecución luego de quedar ligado a Aristóbulo Luis Bordón, quien hizo el trabajo y lo acusó como la cabeza de este esquema delictivo.

#SDN I @crismarpy



Desde la Fiscalía de Delitos informáticos, habla Fabián Martí, sobre el caso de suplantación telefónica.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL pic.twitter.com/os9Ow1Bri2 — GEN (@SomosGEN) June 16, 2020

El extitular del Tribunal Electoral Independiente del PLRA sostuvo además que la investigación está encabezada por la fiscal Irma Llano, quien es la prima hermana del senador Blas Llano, cuyo movimiento él no integra. “Se politizó este tema, incluso quisieron involucrarle a Efraín Alegre en su momento”, alegó.

Respecto a por qué no entrega su celular para el peritaje, Martí aseguró que no le requirieron esto, pese a que la Fiscalía dice lo contrario. Al insistírsele, dijo que ya es problema de los investigadores no encontrar su aparato celular, atendiendo que ya habían hecho un allanamiento para buscar evidencias en su contra.

A su vez Llano indicó que la hipótesis cobra fuerza luego de que Fabián Martí reconociera que se reunió con Aristóbulo Luis Bordón, aunque negara que haya contratado sus servicios para acceder a los teléfonos de los periodistas Clari Arias y Jorge Torres, además del diputado Carlos Rejala.