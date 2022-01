A las 23:00 del miércoles, Edilberto Barreto y Guillermina López llevaron de urgencia a su pequeña hija de seis años al Hospital Distrital de Limpio, ante un aparente cuadro respiratorio. Sin embargo, los médicos después de atenderla por 10 minutos comunicaron su fallecimiento a los padres, quienes desconsolados atropellaron el consultorio exigiendo explicaciones a los profesionales.

Según el padre de la menor, los médicos no supieron explicar la causa de la muerte y que la sospecha apunta a una presunta negligencia médica. “El doctor no sabe explicar, el doctor me dice: ‘no sabemos’. Yo le pedí explicaciones: ‘Doctor, ¿por qué murió mi hija ni 10 minutos de haberla traído?’. Me dijo que fue de su pulmón pero que no sabe por qué”, indicó Barreto.

El afligido padre sostuvo al canal Telefuturo que el médico le mostró el líquido que extrajeron de los pulmones de su hija, pero aseguró que no cree en esa versión. “Cómo en 10 minutos le van a sacar 10 litros de líquido de su pulmón, es imposible, no puede ser eso”, dijo.

El hombre presume que los médicos le aplicaron algún medicamento que le generó una reacción alérgica a la menor.

Por su parte, el médico de guardia que atendió a la niña, Julio Morínigo, se negó a realizar declaraciones a la prensa sobre el caso y alegó que sus superiores se encargarían de las explicaciones correspondientes. “Yo tengo jefes que ya están al tanto de la situación y prefiero que ellos den las explicaciones que correspondan”, indicó.

Se sospecha que anteriormente los padres llevaron a la hija a un médico ñana porque creían que tenía py'aruru, pero como persistía con la tos, la terminaron llevando al hospital donde luego falleció, según informó el periodista Gustavo Velázquez en la 970 AM.