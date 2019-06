El abogado Rubén Lisboa, representante legal de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, indicó a la 970 AM que sus clientes apelaron la decisión del Comité Nacional para los Refugiados (Conare), que revocó el estatus de refugiados. El ministro de Justicia, Sergio Moro, ahora tiene 15 días para contestar, pero su respuesta podría darse antes del tiempo estipulado por Ley.

El letrado alegó que los pasos procesales no están agotados, porque si Moro les confirma la revocación del estatus, de igual manera podrá recurrir al Superior Tribunal Federal. Además indicó que asesora jurídicamente a los connacionales y que no les planteó la opción de pedir asilo en otro país. “No tengo idea de esa posibilidad. Si me preguntaran eso, les respondería que no sé”, añadió.

El abogado dijo que está en constante contacto con sus defendidos y que Juan Arrom está casado y tiene una hija en Curitiva, Brasil, además está trabajando como consultor en la Universidad Federal de Paraná, en carácter de sociólogo. En tanto que Anuncio Martí también está casado y actualmente trabaja de cerca con la Iglesia Católica. De Victor Colmán dijo no tener información sobre su vida personal.

¿SIGUEN EN BRASIL?

Por su parte, el embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, sostuvo a la 730 AM que se aguarda el exhorto de extradición para iniciar el proceso y ponerlos al frente de la justicia paraguaya. “Tomaremos todos los recaudos necesarios para asegurar la presencia de estas personas en el Paraguay para que cumplan con la justicia”, indicó.

“La expulsión depende exclusivamente del gobierno brasileño. Corresponde a la justicia brasileña seguir los pasos. Un caso que sirve como referencia es el de Lino Oviedo, que tenía refugio pero finalmente se logró que volviera”, explicó.

Sobre el paradero de los tres connacionales, el embajador manifestó que las autoridades brasileñas dicen que sí saben dónde están radicados. “Ellos (los prófugos) no van a poder moverse legalmente en la región, salvo los países afines a su postura política”, puntualizó.

Arrom y Martí están acusados por la Justicia paraguaya de haber participado en el secuestro de la empresaria María Edith Bordón, quien fue privada de su libertad en noviembre de 2001 por 64 días hasta su liberación en enero de 2002, tras el pago de US$ 1 millón.