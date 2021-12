Un audio revela el reclamo que hace Ramón González Daher a la esposa de Luis Arza, quien sería el líder del esquema piramidal que habría desaparecido con su dinero (US$ 10 millones) tras supuestamente ser amenazado por el luqueño.

La radio ABC Cardinal 730 AM reveló un audio donde se oye a Ramón González Daher, una de las víctimas del aparente esquema piramidal (sistema Ponzi) que estaba supuestamente a cargo de Luis Arza. El luqueño había entregado la suma de 10 millones de dólares al empresario que prometía una ganancia del 24% anual al hacer inversiones en ganado.

El audio divulgado corresponde a la llamada hecha por RGD el pasado sábado 18 de diciembre a la esposa de Arza para exigir que le devuelvan los 10 millones de dólares luego de que el empresario desapareciera completamente y ya no respondiera a sus reiteradas llamadas.

“No sabés la fortuna que llevó de mí este muchacho y yo no tengo un alfiler de garantía. (…) Él no se hace encontrar. (…) Tiene una partida de pagarés míos para demandar y ni eso me devuelve. (…) Llevó 10 millones de dólares de mí, 10 millones de dólares. (…) Decile que se comunique conmigo o que vaya a mi casa para hablar y vamos a arreglar. (…) ¿Dónde llevó todo mi dinero? ¡Qué bárbaro! Esto es una locura“, reclama el luqueño.

Ante esto la mujer responde a González Daher, a quien se refiere como “tío” durante la conversación, que desconocía el paradero de su esposo porque hacía tiempo ya nada sabía de él, coincidentemente luego de una supuesta amenaza que le había hecho RGD a Luis Arza.

La mujer le dice a Ramón González Daher que recuerda que en una oportunidad le advirtió a su esposo que “terminaría como Mauri Schwartzman”, el empresario deportivo que fue acribillado por sicarios frente a su casa. A lo que Ramón le responde que no fue una amenaza de muerte, sino que más bien le dijo a Arza que “no quería que termine” como el fallecido.

“A él le golpeó muchísimo que le hayas dicho eso (por la amenaza), tomó muy fuerte por lo visto. Yo no negociaba con ustedes, yo no sé la cantidad que llevó ni los cheques”, aseguró la mujer aclarando que desconocía el negocio entre ambos.

LA MEGAESTAFA VÍA PONZI

Hace días comenzó a circular una extensa lista de potentados y reconocidos empresarios, además de entidades bancarias, que habrían sido afectados por un esquema Ponzi que movió millones de dólares desde la ciudad de Encarnación. La promesa era una ganancia del 24% anual al hacer inversiones en ganado. Al caer la pirámide, algunos empresarios ya activaron los mecanismos legales para que unos cheques emitidos en diferido no puedan ser cobrados.