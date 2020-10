El hecho ocurrió durante el tratamiento del proyecto “que insta al Poder Ejecutivo a que personalmente y a través de su director general y miembros del Consejo de la Itaipú Binacional a recibir los históricos reclamos de ex trabajadores y dé una solución definitiva a la problemática laboral y derechos no percibidos de ex obreros”.

Al momento de la votación nominal, el senador Silvio Ovelar, dejó encendido su micrófono y se llegó a escuchar una conversación que estaba manteniendo con su pareja.

“Hola, mi amor, este proyecto de Abel ¿Yo voy a votar en contra, verdad?”, se le escuchó decir al parlamentario.

VIDEO | Silvio Ovelar y el micrófono encendido 2.0: “Hola, mi amor ¿Voy a votar en contra, verdad?” https://t.co/0wRt4iOoHL pic.twitter.com/WA8eb0eGTy — Diario HOY Paraguay (@hoypy) October 9, 2020

En ese mismo instante, Ovelar fue avisado que dejó encendido su micrófono y provocó la risa de varios de sus colegas. Cuando le tocó el turno de votar, efectivamente lo hizo en el sentido que le indicó su pareja.

Hace unos meses, tras el tratamiento del proyecto de reducción de gastos del Estado, el senador Silvio Ovelar, llamó a su pareja, para reportarle la situación de la votación de dicha iniciativa. “Hola, mi amor, los cartistas estuvieron con nosotros, excepto (Darío Monges) que estuvo ausente, Calé (Juan Carlos Galaverna) y yo”, mencionó en esa ocasión.

Cabe recordar que la esposa de Ovelar, es Iris Magnolia Mendoza, quien percibe cerca de G. 105 millones, como miembro de la dirección de Asesoría Jurídica de la Itaipú Binacional.