El trasplante de médula ósea autólogo es un procedimiento de alternativa y se realiza en pacientes que ya pasaron por un tratamiento de quimioterapia. En Paraguay, el cáncer pediátrico representa el 2% del volumen de los casos, alrededor de 100 nuevos por año.

“El trasplante es una alternativa, no una solución y es en los casos de leucemia que van a trasplante cuando fracasa la quimioterapia y a lo que tenemos que apuntar es a que la quimio no fracase”, afirmó la doctora Angélica Samudio, jefa del Departamento de Hemoto Oncología Pediátrica del Hospital de Clínicas.

El porcentaje de estos casos en los que la quimioterapia no resultó contra la enfermedad oscila entre los 15 y 20%, es decir, unos 15 pacientes requerirán trasplante, uno por mes.

“Cuando se llega a eso, cuando fracasa la quimioterapia los resultados tampoco son ciento por ciento, hay un 50% de recaída pero esta es una alternativa para que el paciente se quede y no tenga que ir al exterior porque nadie puede solventar y tampoco nadie se resigna a no hacer nada. La leucemia se tiene que curar con quimioterapia, buenos diagnósticos y con buenos profesionales”, señaló la profesional.

Afirmó que el servicio mejoró bastante con la urgencia y el consultorio externo de hemato oncología y la formación constante de profesionales en la Facultad de Medicina de la UNA.

La sostenibilidad de los trasplantes sigue pendiente y con la ley de trasplante se podrá garantizar contar con los recursos económicos necesarios tanto para la preparación del paciente, la intervención y el postoperatorio.

“Un trasplante autólogo puede salir entre 20.000 y 80.000 dólares si hay complicaciones y no podemos proceder y si el paciente se complica decir que no tenemos los recursos”, indicó Samudio.

El trasplante de médula es una opción terapéutica considerada como uno de los procedimientos más complejos dentro de la medicina en general, es multidisciplinar porque incluye otras especialidades encargadas de toda la atención integral del paciente trasplanado. Permite tratar muchas enfermedades y patologías con pronósticos difíciles de controlar con un tratamiento convencional y permite una mayor sobre vida, libre de enfermedad del paciente.

“No prometemos curación pero sí está científicamente comprobado que pacientes sometidos a trasplante viven más tiempo y que su enfermedad recaiga es menos posible”, explicó el doctor Rodrigo Santacruz, hematólogo y jefe del área de Hemato Oncología Adultos.

En el área ya fueron trasplantados 10 pacientes y existen buena experiencia con el procedimiento en pacientes que permanecen con la enfermedad controlada.

“Vale la pena someterle a un paciente a un tratamiento así, el procedimiento bien hecho con estándares bien definidos, con normativas tiene su beneficio”, indicó Santacruz.

El procedimiento es complejo, con sus riesgos ya que se somete al paciente a tratamientos muy intesivos donde eliminamos su médula ósea enferma para ponerle otra nueva y supone riesgos como hemorragias, infecciones, anemias severas.

Sin presupuesto para costoso procedimiento

Pero no todo es bueno, ya no no siempre se cuenta con los recursos para trasplantar a los pacientes que requieren y acceder a esta alternativa tiene un costo de entre 12.000 a 15.000 dólares entre estudios pre trasplantes, colecta de las células que son preservadas en un kit especial, ecocardiograma, análisis de sangre costosos, quimioterapia intensiva, soporte transfusional, derivados sanguíneos especiales, potentes antibióticos que se usan contra infecciones.

El paciente debe contar con todo esto antes de ingresar para la preparación, de lo contrario no se puede realizar el trasplante.

“Estamos en condiciones de ofrecer el tratamiento de buena calidad con buenos profesionales y con un resultado similar al extranjero y la intención es que no accedan solo los que puedan sino los que necesiten y este es un problema social porque el paciente que se somete al tratamiento es porque lo puede pagar, si hay 10 que pudieron trasplantarse hay 50 que no pudieron por falta de medios económicos porque nosotros no tenemos un presupuesto asignado”, explicó el profesional.

Según un estudio realizado por el servicio en el 2017 de 55 que requerían el tratamiento solo 10 pudieron hacerlo y en el 2018 la cifra fue similar.

“Podemos llegar a una mayor cantidad de gente, es un objetivo al que deberíamos apuntar, seguimos peleando por esto, seguimos sin tener la herramienta necesaria, demostramos que se puede y lo hicimos, queremos despertar la sensibilidad de las autoridades para poder llegar a más personas, es nuestro objetivo”, puntualizó el profesional.

Por su parte, el doctor Diego Figueredo, hematólogo del servicio explicó que fue a finales de 2016 que se realizó el primer trasplante autólogo en una niña con linfoma y ya sumaron posteriormente cinco intervenciones más y están en proceso de preparación dos pacientes más.

El trasplante en sí parece una trasfusión, técnicamente no es complejo sí lo es la preparación del paciente que es sometido una quimioterapia intensiva previa, se brinda un soporte muy importante y se cuenta con la infraestructura para que el paciente esté en condiciones para la intervención.

“El proceso en sí no es complejo, para el trasplante autólogo se saca la propia médula del paciente, se congela, se administra quimioterapia y se vuelve a administrar su propia médula. Este es menos complejo que el trasplante alogénico que es con la donación de otra persona pero depende del tipo de cáncer”, explicó el doctor Figueredo.

En las leucemias está el problema en la médula ósea del paciente, y es este tipo de paciente el que necesita un trasplante con donante y buscar otras fuentes alternativas de donantes si es que el hermano no es compatible en primer lugar y luego otro familiar.

“Hay varias fuentes para obtener esa médula, como la sangre del cordón y luego se infunde en el paciente y puede tener complicaciones porque está recibiendo una médula que no es suya y se vienen los posibles efectos adversos, tiene más tiempo de internación, es más complejo y costoso”, agregó.

El trasplante alogénico aún no fue realizado en Clínicas y es a lo que apunta el servicio para este año, las condiciones están dadas para iniciar el procedimiento.

Quiénes son candidatos al trasplante

Los pacientes con diagnóstico de cáncer que ya pasaron por el tratamiento de quimioterapia y depende de la respuesta a este. También hay enfermedades no oncológicas autoinmunes como por ejemplo la aplasia medular que luego de tratar con medicamentos si no mejora, el trasplante es una opción.

“En este caso sí debe ser alogénico porque es un problema de la médula del paciente entonces necesita de un donante. Hay leucemias que solo pueden recibir el alogénico, algunos linfomas usan los autólogos pero depende de cada enfermedad”, puntualizó.