Desde la Dirección Nacional de Transporte anuncian que para este año no se liberarán los horarios de los colectivos de corta, mediana y larga distancia a raíz del contexto de la pandemia por Covid-19. Además, comunican que realizarán controles en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el contagio.

Debido al contexto de la pandemia, este 2020 no se liberarán los horarios que normalmente se realizaba a partir del 21 de diciembre hasta el 6 de enero del año siguiente para los colectivos de corta, mediana y larga distancia, según comentó el titular de la Dinatran, Juan José Vidal a radio Unión.

“Este año no habrá esa liberación de horario atendiendo que el Ministerio de Salud quiere de alguna manera restringir la cantidad de personas que viajan al interior del país. La gente va a tener el servicio del transporte pero debe ser consciente que será de alguna manera limitado”, expresó.

Precisó que en los buses grandes, solo pueden viajar 18 personas paradas y en minibuses hasta 8, por lo que este año no se tendrán colectivos repletos.

Al respecto, indicó que la institución tiene su sede en la Terminal de Ómnibus de Asunción donde controlarán el horario de salidas de los colectivos.

Asimismo, verificarán el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, como el lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento social.

Por otra parte, señaló que el servicio de transporte no se suspenderá y la recomendación de la cartera sanitaria fue justamente la de no habilitar la liberación de los horarios. “Hubo un rumor de que se suspendería el servicio, nosotros no tenemos información de que eso ocurrirá”, afirmó.

Finalmente, comentó que sin la liberación no aumentará la cantidad de buses y se mantendrá la frecuencia actual.