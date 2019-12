El documento consta de 11 páginas y lleva la firma de los directores de la Itaipú Binacional Ernst Bergen (lado paraguayo) y Joaquim Silva e Luna (brasileño), y el titular de la ANDE, Luis Alberto Villordo.

El acuerdo entre ambas empresas públicas fija la potencia media anual contratada para la ANDE de la siguiente manera: para el 2020 el promedio será de 1.485.000, el 2021 será 1.635.000 y en 2022 será 1.810.000.

Aquí se puede leer el contrato completo: https://www.ande.gov.py/documentos/contratacion_potencia.pdf.

El expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, quien renunció al cargo porque era obligado a firmar un documento que era lesivo para nuestro país, mencionó a la 730 AM que el contrato de la ANDE ya es público, pero que todavía no se mostró el de Eletrobras.

“Ni un beneficio. Paraguay no ganó nada. Te inventan que ahora es más segura la energía. Brasil ganó la previsibilidad, porque se fijó que Paraguay tenga fijada la cantidad de energía que contrata, no puede hacer menos, a no ser que tenga la aprobación de Brasil. Nos hemos limitado en el uso de la energía eléctrica”, mencionó.

Dijo que Eletrobras tuvo una contundente victoria “de meternos en el brete de hacernos una contratación por cuatro años, siendo que ANDE no tiene fuentes alternativas a Itaipú. Si compramos demás, no tenemos dónde colocar. Existe el riesgo de que sobrecompremos la energía”.

También en el caso contrario, si la ANDE necesita subir la cantidad de energía desde un tiempo determinado, requerirá del visto bueno con su par brasileña. Ejemplificó en ese sentido que una empresa se instará en Villeta en agosto del 2022 y necesitará 300 megas de electricidad. Agregó que existe una cláusula que establece que el aumento se dará de manera gradual y no desde un determinado mes, como podría necesitar la ANDE.

Se preguntó además por qué no se incluyó el derecho paraguayo en variar en más o en menos 350MW como se acordó en el 2007. “El contrato prevé subir aún más el contrato para evitar que traigamos la energía barata (excedentes). ¿Por qué no aumentar o disminuir?”, cuestionó.

Por su parte, Fabián Cáceres, exgerente técnico de la ANDE, aseguró que el acuerdo no da ningún beneficio para el Paraguay. “Una vez más Eletrobras impuso sus pretensiones”, aseguró.

“Se priorizaron los intereses de la Eletrobras nuevamente, sin ningún beneficio para Paraguay, la ANDE en su carácter de contraparte debía hacer respetar los acuerdos logrados desde el 2007, nefasto presente a vísperas de la negociación del anexo C. No honró su responsabilidad”, tuiteó.

En charla con radio ABC, ahondó que esta negociación iba a servir para no cometer los mismos errores que en la anterior cuando se concretó la nefasta acta bilateral. Señaló que era un buen momento para sentar postura con miras a la renegociación del Anexo C de Itaipú. “Con esto nos quedamos atados de pie y mano”, añadió.