Cynthia Carolina, la mujer que fue brutalmente agredida por su expareja, se encuentra fuera de peligro, muy shockeada, pero optimista. La misma no recuerda el momento que sufrió la agresión porque perdió el conocimiento tras el primer golpe.

El Dr. Oscar Franco, director médico del Hospital Central del IPS, dio a conocer al canal GEN el informe médico del estado de salud de la joven golpeada en Mariano Roque Alonso. La mujer sufrió un politraumatismo de agresión por terceros, pequeña herida cortante en la cabeza (tuvo un punto de sutura) y la fractura del maxilar inferior (la mandíbula).

“Está fuera de peligro. Por suerte o milagro no tiene lesión cerebral. Vemos en el video que recibe muchos golpes en la cabeza. Es un milagro, cuando vi el video pensé que no iba a estar viva, me sorprendió al hablar hoy con ella”, indicó.

El doctor refirió que la agredida no recuerda el momento exacto de la golpiza porque perdió el conocimiento, pero que sí rememora lo que pasó cuando despertó, por lo que no tiene déficit neurológico.

“Está lucida. Está con un shock sicológico, asustada, pero muy optimista, por lo que creo que podrá superar este trauma sufrido. Me dijo que está bien, pero que le duele el sitio de la fractura. Se evaluará el procedimiento a adoptarse para corregir. Un poco de tiempo no podrá masticar, pero podrá consumir caldos licuados con pajita o jugos”, refirió.

El responsable de la agresión, identificado como Paulo Sergio Samudio Sanabria, se había distanciado de su esposa hace dos años. Juntos tienen dos hijos de 3 y 5 años, quienes se encontraban bajo custodia de la madre. El hombre, quien no aceptaba la ruptura amorosa y atacó a la mujer en la vía pública, ya fue detenido e imputado por intento de feminicidio. El juzgado ya dispuso su remisión a prisión.