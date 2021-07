“El desenlace del secuestro del joven nos produjo una enorme frustración y consternación porque teníamos una leve esperanza de que vuelva, en medio de este ruin acto criminal. Nos encontramos con la sorpresa de que fue asesinado. Nos causó una tremenda decepción y exigimos que los organismos de seguridad de una vez por todas se pongan firmes, que hagan uso de la fuerza en todo su alcance”, indicó en entrevista con la radio 650 AM.

Para Galli, están locos o son simpatizantes de los criminales aquellos que pretenden sacar recursos o eliminar a la Fuerza de Tarea Conjunta del norte del país. “¿Qué sucedería si no tuviéramos fuerza de seguridad que contenga la expansión de este grupo de delincuentes? Ya lo tendríamos (al EPP) acá poniendo bombas en los shoppings. No existen las recetas únicas, somos un país con recursos limitados y nos manejamos con los medios que tenemos, no estamos preparados para enfrentar un ataque armado”, agregó.

El titular de ARP remarcó que “estos delincuentes tienen que ser exterminados, eso es lo que nosotros pedimos. Como gremio estamos haciendo estas exigencias. No podemos escatimar recursos, lo que podamos hacer tenemos que hacerlo. Entiendo que contamos con especialistas, con gente que estaría capacitada para planificar y organizar la lucha y exterminio de este grupo”.