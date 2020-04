Las manos contaminadas con el virus son la principal fuente de contagio para una infección por COVID-19 al entrar en contacto con las mucosas de la cara, boca y ojos, aclaró la Doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Aclaró que no existe evidencia de que la desinfección de ropas y calzados al llegar a la casa sea efectiva.

La práctica de llegar a la casa y rociarse de desinfectante no es lo más efectivo para evitar contagios por COVID-19. Tampoco existe una evidencia sobre la desinfección de los calzados que se utilizan fuera de la casa, afirmó la Doctora Elena Candia, titular de la Sociedad Paraguaya de Infectología.

Destacó que la mejor manera de protegerse es informándose de las medidas realmente efectivas para no contagiarse y es lavándose las manos correctamente y manteniendo una distancia de dos metros entre personas.

Explicó que el contacto directo con un enfermo que tose o estornuda y la inhalación de estas partículas y gotas respiratorias con virus es lo que contagia y aclaró que también se puede estar en contacto con una persona infectada sin síntomas.

“También puede ser que estemos con un enfermo que no tiene síntomas y hay que tener en cuenta que a diferencia del SARS del 2002-2003 que sin síntomas no contagiaba, el COVID-19 sí y la persona puede estar bien y no presentar ningún síntoma de la enfermedad, tocarse la nariz, boca y nos pasa la mano y sin lavarnos nos tocamos el ojo, la nariz y la boca y es cuando nos podemos contagiar”, explicó la profesional.

Candia señaló que este virus necesita un receptor para ingresar al organismo a través de la mucosa que es el tejido que cubre el ojo, la nariz y la boca.

“No ingresa a través de la piel, no tiene el receptor para ingresar a las células por la piel por eso se insiste tanto en la higiene de manos que es el vector que transmite la enfermedad”, agregó.

Se refirió al zapato diciendo que este no es un elemento de alto contacto porque no se toca directamente ni se lleva a la cara.

“No hay ningún reporte ni evidencia científica que se haya transmitido a través de esa fuente pero como medida de prevención se recomienda que el zapato que uno utilizó lo deje fuera de la casa al llegar”, indicó.

La profesional aclaró que el concepto de desinfección no es tal ya que sin limpiar previamente una superficie esta no puede quedar desinfectada. “No podemos desinfectar algo sin limpiar”, afirmó haciendo referencia a la desinfección del calzado o la ropa al llegar a la casa.

El concepto de desinfección es válido para un personal de salud que estuvo en terapia intensiva en contacto directo con el paciente positivo con secreciones y todo el instrumental y lo más probable es que todo la indumentaria utilizada esté contaminada.

Para el ciudadano común como un vendedor o un administrativo, con dejar fuera de la casa el zapato usado en el día, es suficiente, afirmó Candia.

“Con la ropa es el mismo concepto, se puede contaminar si nos tocaron o estornudaron y lo que recomendamos es que la persona que salió y realizó alguna actividad se cambie la ropa y la lave normalmente”, agregó.

Insistió en que el distanciamiento social de dos metros, el uso correcto de mascarilla con el lavado de manos antes de colocarla y después de retirarla y no tocarla durante el uso son medidas efectivas para evitar un contagio por COVID-19.