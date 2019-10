“¿Ud que se define “provida”miente sobre su declaración jurada para no pagar sus prestaciones alimentarias a sus hijos? Por favor renuncie, no puede seguir como ministro de educación”, tuiteó la senadora Esperanza Martínez. Ante esto, el ministro Eduardo Petta le envió un colacionado donde la intima para que se retracte de sus dichos.

En respuesta, la legisladora del Frente Guasu manifestó que por educación recibirá la notificación, pero que se mantiene en su postura, ya que únicamente compartió en sus redes sociales una noticia de los medios de comunicación e hizo una pregunta al Ministro de Educación. Agregó además que en varias ocasiones opinó sobre la gestión del Secretario de Estado y que a su parecer es pésima, por lo que debe renunciar.

“Yo no fui la única, solo quiere distraer la atención. Es una cortina de humo sobre su declaración jurada de bienes. Él fue fiscal, senador, sabe perfectamente lo que debe hacer: responder las acusaciones en su contra y aclarar eso a la ciudadanía”, dijo.

Consultó además por qué Petta no colacionó a los medios que originaron la noticia.

BACHI LO DESAFÍA

El diputado cartista Bachi Núñez también desafió a Petta a que envíe una intimación en su contra, al publicar exactamente lo mismo que la senadora Martínez.

Espero la intimación de @petta08 que cree que intimida la labor parlamentaria con su #Chake de Ex Fiscal , tenemos diferencias ideológicas con @esperanza_py pero seguro compartimos el deseo de un mejor país , espero que no me intime por plagiar su escrito

— Bachi nuñez (@bachinunez_nuez) October 31, 2019