El ministro Federico González, asesor en Asuntos Internacionales de la Presidencia, indicó a la radio 730 AM que no puede estimar cuándo volverán los vuelos comerciales porque ya escapa de sus manos, pese a que los demás países de la región ya reactivaron el tránsito aéreo.

“Estamos trabajando en eso. Muchas veces uno prefiere que le falten la verdad para no perder la esperanza, pero yo no puedo jugar con la esperanza de la gente. No podemos dar una fecha para no defraudar la esperanza de la gente. Es faltar el respeto y jugar con la esperanza. Sería irresponsable dar una fecha concreta de reapertura de vuelos comerciales. Sí hay los humanitarios”, alegó.

La autoridad dijo que la apertura de los aeropuertos no depende de la llegada de las vacunas contra el coronavirus y esgrimió que tampoco existe un miedo ante una posible avalancha de paraguayos que retornen al país; sino más bien la habilitación de estos viajes aéreos está ceñida a la situación a nivel regional. “Estamos en conversaciones con algunos países para hacer un corredor específico pero solo con ellos. No podemos confirmar hasta tener certeza”, agregó.

Por otra parte, dijo que el martes llegaron dos vuelos de Montevideo, Uruguay, y Santa Cruz, Bolivia, para traer a los compatriotas del extranjero. Se prevé que lleguen otros 10 vuelos para el 14 de agosto.

Mientras tanto las empresas generan millonarias pérdidas y los viajeros están cansados de esperar y aplazar sus vuelos.