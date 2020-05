Padres y madres de los alumnos del colegio privado Sol de América, se manifestaron esta mañana frente a la institución, donde piden a las autoridades la reducción del 50% de la cuota debido a la difícil situación que atraviesan a causa del Covid-19. Los mismos mencionaron que presentaron tres notas, sin embargo, no recibieron respuesta alguna hasta el momento.

“Nosotros estamos exigiendo el 50% de descuento en las cuotas en base a varios factores, por ejemplo, la falta de trabajo y muchos estamos así porque no estamos generando la misma cantidad de dinero que antes generábamos antes de la pandemia y ahora tenemos que rebuscarnos”, expresó un padre afectado en contacto con GEN y Universo 970 AM.

Sobre ese punto, dijo que muchos encargados de familia tienen que rebuscar y reinventarse con sus negocios, realizando otras actividades ajenas a su rubro para generar recursos económicos para llevar el sustento a sus hogares.

El otro tema es la clase virtual, señala que es una herramienta ideal para la enseñanza, sin embargo, los docentes no saben cómo utilizarlos. “Ahora la clase virtual es muy pobre para las enseñanzas de los niños”, acotó.

El afectado, resaltó que hasta la fecha no recibieron ninguna contrapropuesta por parte de las autoridades del centro educativo, con relación al pedido del 50% de descuento, no obstante, solo les ofrecieron el 30% de reducción si se paga en fecha, caso contrario si no se abona en fecha, es solo el 20%.

Por otra parte, indicaron que no fueron recibidos por ningún encargado del colegio. Asimismo, también dijeron que ya presentaron por tercera vez la nota pero hasta el momento solo fueron ignorados.

Por consiguiente, enviaron un documento al Ministerio de Educación, donde piden la instalación de una mesa de diálogo, por lo que estiman, que el viernes tendrían la respuesta.