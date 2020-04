La Fiscalía realizó este martes otro procedimiento en busca de evidencias de la desaparición de la niña Julliette. No se encontraron elementos significativos para la investigación.

Por segundo día consecutivo se realizó un allanamiento en Emboscada, en el marco de la desaparición de la menor de 7 años, quien salió de su quinta en la mañana del miércoles 15 de abril con dos cabras, pero desde entonces no regresó, aunque sí encontraron a los dos animales.

A diferencia del lunes, cuando hallaron rastros hematológicos en las ropas del padrastro y de la niña, esta vez no encontraron elementos significativos para la investigación.

El padre biológico de Juliette, Stephan Le Droumaget, es de nacionalidad francesa y se encuentra actualmente en Suiza, desde donde conversó con radio 1.000 AM y reconoció que el tiempo transcurrido ya es muy largo, aunque pese a esto no pierde la esperanza de que la pequeña aparezca con vida.

En cuanto a la madre de la pequeña, el hombre asegura ambos siempre cuidaron muy bien a Juliette por lo que no cree que ella esté involucrada en el caso.

“Su madre no va a mentir, ella es muy honesta, no va a mentir en una cosa muy grave y ella no ha visto nada, yo la conozco”, comentó Le Droumaget. Las pesquisas continúan y debido a que fueron terceras personas las que formularon la denuncia de desaparición y a que los familiares demoraron en hablar, varios son los sospechosos.