Eduardo Ojeda, dirigente de la Corriente Sindical Clasista, indicó a la emisora 970 AM que este miércoles marcharán por el microcentro de Asunción por el día del trabajador. “Repudiamos la política entreguista de este Gobierno que persigue a los trabajadores”, lanzó.

Cuestionó que actualmente se están cerrando varias fábricas y comercios, el contrabando sigue acechando, la competitividad está empeorando, no existe protección al mercado y tampoco se impulsa la importación.

“Si preguntás al presidente (Mario Abdo), te va a hablar de Juan Guaidó, de llevar solidaridad a Venezuela. Se pasa viajando de aquí para allá, es un presidente viajero”, lanzó cuando se le consultó sobre la actual crisis económica. “Los compatriotas están muriendo en los hospitales. Él protege los intereses de los ricos y encima es un soberbio, siempre vivió en la burbuja y en la riqueza que acumuló sus padres en la dictadura”, agregó.

El entrevistado comentó que el Gobierno empeoró la calidad laboral, porque no garantiza la libertad sindical y al no poder organizarse libremente, no pueden confrontar las “políticas antipopulares”.

En ese sentido resaltó la Ley del Empleo Parcial y dijo que esta elimina figura importantes como el salario mínimo, las ocho horas laborales y la jubilación plena. “Si uno está cuerdo no puede aprobar una ley que te quita conquistas históricas”, indicó. “Esto acordaron a espaldas de los trabajadores, es una ley que rompe la figura de que se conmemora hoy”, añadió.

Ojeda aseguró por último que la estructura laboral está secuestrada por la mafia y la corrupción.