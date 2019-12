“La renuncia de Mario no me lo esperaba. Pensé que se iba a poner firme y que iba a demostrar que todo lo que se está diciendo, es mentira”, indicó la funcionaria sindical, Gladys Galeano, en comunicación con la 730 AM.

Señalo que las denuncias contra el entorno de Ferreiro, no le sorprendieron, ya que desde hace tiempo desde el Simuca vienen alertando las irregularidades de su administración, como supuestos desvíos de fondos, el conflicto con el estacionamiento tarifado y el sistema de cobro de impuestos inmobiliarios.

Galeano se mostró muy decepcionada por la gestión de Ferreiro a lo largo de estos años, calificándolo como uno de los peores intendentes que tuvo Asunción. “Hizo cosas que no debía. Creo que es buena persona, pero eso no basta, dejó que sus directores y asesores manejen la Municipalidad”, agregó.

Indicó además que la Municipalidad debe ser reorganizada, eliminar la cantidad de funcionarios sin funciones y que todos trabajen.

En ese sentido, comentó que desde el inicio de la administración de Mario Ferreiro, ingresaron más de 3.000 nuevos funcionarios, llegando actualmente a más de 10.000 entre la Municipalidad y la Junta.

Galeano refirió que la mayoría de los que ingresaron con Ferreiro, poseen millonarios salarios.