“No tenía ningún conocimiento del tema, no hablé con él, me enteré a partir de que tuvo (Sergio Coscia) una entrevista radial, recién ahí lo llamé y me dijo que dio marcha atrás el acuerdo”, expresó Juan Ernesto Villamayor en comunicación con la 730 AM.

Sostuvo que todavía no conversó con el presidente de la República, pero que en cuestión de horas se nombrará al reemplazante del procurador renunciante Sergio Coscia.

A espaldas del presidente de la República Mario Abdo Benítez y del propio Ministerio de Hacienda, el procurador Sergio Coscia avaló un sospechoso acuerdo conciliatorio extrajudicial para la entrega de US$ 7 millones a favor de la empresa argentina.

Texos Oilr SRL planteó una demanda por daños y perjuicios por responsabilidad contractual exigiendo su derecho a cobrar, sin fundamento, poco más de US$ 30 millones por el incumplimiento de un contrato que en realidad nunca se firmó.

Entre los reclamos figuran gastos de licitación, obligaciones con otras empresas proveedoras, reclamos laborales de trabajadores dependientes, lucro cesante y pérdida de chance. La demanda fue radicada ante un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de la capital.