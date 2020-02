Eduardo Chenu, presidente electo, contó a HOY que el pasado lunes fueron a resguardar actas y documentos de la entidad deportiva y sufrieron el atropello de una abogada identificada como Vivian Peralta. La misma acusó a los directivos de “atropellar y destruir” propiedad de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa.

De acuerdo con Peralta, las nuevas autoridades rompieron cerraduras para ingresar y también habrían dañado el piso especial del estadio de tenis de mesa ubicado en la sede de la SND.

“Fuimos a resguardar los documentos (del TSJE) que por ley nos pertenecen. La resolución y el oficio que se le envío también SND confirma que nosotros somos los ganadores y no suspende ningún proceso. Está victoria, aunque ellos hayan replanteado algún recurso de apelación, no suspende la ejecución de esa sentencia del tribunal”, explicó Chenu.

El presidente electo indicó que desconocen si la abogada que habría provocado los incidentes es enviada de la comisión directiva anterior, que se mantuvo por doce años a cargo de Benjamín Real, ya que la misma sostuvo que había ido de parte de la ministra.

“La ministra de deportes no nos reconoce como ganadores de las elecciones, pero tampoco presenta argumentos para sostener esa postura. No existe ningún motivo valedero para que la nueva comisión no asuma. No entendemos cuál es el motivo o capricho de mantenerse en esa tesitura, siendo que en materia electoral no existe esa suspensión de los efectos legales de una sentencia”, sostuvo.

Chenu asegura que los documentos están bajo resguardo de escribanía y que el ingreso a la sede de la Federación se produjo únicamente porque la puerta ya se encontraba abierta. Desmintió las acusaciones de Peralta: no forzaron cerraduras, aseveró. “No destruimos ni rompimos nada, nosotros tenemos amor al tenis de mesa, al deporte y tenemos sentido de pertenencia”, finalizó.

Desde la redacción de HOY, intentamos contactar con las autoridades de la SND, pero hasta el momento de esta publicación no tuvimos respuesta