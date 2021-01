Quedó aprobado el dictamen de indulto para tres personas, dos mujeres y un hombre, según confirmó la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.

“Todavía no manejo quiénes son porque no recibí el documento oficial, nosotros enviamos varios nombres”, explicó la secretaria de Estado en comunicación con la 730 AM.

El sistema penitenciario continúa colapsado, con una población total de 13.600 internos a nivel país, frente a una capacidad de 9.500.

En las últimas horas se abortó un intento de fuga en la penitenciaría de Concepción, donde tras un cateo encontraron 250 gramos de dinamita en gel y un boquete en la pared del pabellón ocupado por integrantes del grupo brasileño PCC.