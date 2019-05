La alta funcionaria es prima de Gloria Penayo, esposa del influyente director de la Entidad Binacional Yacy­retá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, quien desde que asu­mió el cargo se especializó como agente de empleos en diversas modalidades. Pin­tos Penayo fue beneficiada con la invitación realiza por la UE al Ministerio de Trabajo y así viajó a Lima para parti­cipar del evento denominado “Más jóvenes en las empresas: Cómo integrar trabajo y for­mación como vía para mejorar la empleabilidad juvenil y la productividad de las empre­sas”.

Según la planilla de pago de viáticos, el tour fue del 31 de marzo al 4 de abril pasado y el SNNP le pagó G. 1,5 millones por día para este seminario de la “productividad”.

Consultamos con los repre­sentantes de la Unión Euro­pea en el país para conocer qué cubría la organización y, como era de esperar, cubría absolutamente todos los gas­tos, según nos confirmaron vía correo electrónico.

“En el marco de los contra­tos de ayuda externa finan­ciados por la Comisión Euro­pea y en el caso de misiones que requieren una estancia fuera de la base de operacio­nes de los funcionarios públi­cos designados por sus insti­tuciones, Eurosocial cubre el viaje de ida y vuelta en clase económica desde el país de origen al país de la actividad, seguro de viaje y dieta para la cobertura de gastos, que en ningún caso deben exce­der del viático fijado para el lugar de la actividad”, señala el comunicado de la Unión Europea. Es decir que la UE pagó el pasaje ida y vuelta, el hospedaje y la alimentación de los invitados al seminario de “productividad”.

De acuerdo con el Decreto Nº 8.452, la tabla de valores de viáticos para el exterior mues­tra que si el destino es Lima, la asignación diaria para un fun­cionario con el rango de direc­tora/a es de US$ 235 por día. Si sumamos los 4 días, en total suman US$ 940, más de G. 5,8 millones en el cambio actual. Pero con la invitación de la UE, que cubría todo, según la con­sulta que hicimos en el Minis­terio de Hacienda, le corres­ponde solamente el 20%, es decir US$ 230, que al cambio actual son G. 1,4 millones y no los más de G. 6 millones que se llevó Pintos a Perú.

En el portal de la Contraloría General de la República (CGR) no figura ningún tipo de devo­lución por parte de la directora del SNPP, que se llevó el 100% del viático cuando el evento estaba costeado por la UE.

SE ESCONDEN PARA NO EXPLICAR

Intentamos hablar con los representantes del SNPP; primeramente con el director administrativo, Hugo Fabián Ayala Caballero, quien debería conocer los detalles del viático que se destinó a la directora, pero luego de mucho esperar frente a su oficina nos comu­nicaron que no se encontraba en su lugar de trabajo, dentro de su horario laboral. Poste­riormente, fuimos atendidos por el gerente económico del SNPP, Darío Muñoz, yerno de Bacigalupo, quien nos dijo que esperemos por la ministra que finalmente nunca llegó.­